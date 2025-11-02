ديالى.. وفاة طالبة دهساً واعتقال 4 أشخاص عنّفوا طفلاً

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بوفاة طالبة في المعهد الفني إثر تعرّضها لحادث دهس على الطريق العام في قضاء الخالص.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الطالبة "تعرّضت لحادث دهس أثناء عبورها شارع بغداد - كركوك، مقابل حي الزهراء ما أدى إلى وفاتها على الفور".

من جانب آخر، أخبر المصدر باعتقال 4 متهمين من عائلة واحدة في منطقة الكاطون ببعقوبة، لقيامهم بتعنيف طفل بالضرب والتعذيب.

وذكر، أن "المتهمين افتعلوا شجاراً مع جارهم وعنفوا طفله بالضرب والتعذيب بواسطة خرطوم مياه (صوندة)".