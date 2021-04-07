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ديالى.. وفاة شاب بصعقة كهربائية بحادث هو الثاني من نوعه

Category: أمـن

Date: 2021-04-07T14:40:18+0000
ديالى.. وفاة شاب بصعقة كهربائية بحادث هو الثاني من نوعه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الاربعاء بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 19 عاما لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية اثناء محاولته تشغيل مضخة ماء صغيرة في منطقة "جيزاني الامام" 16 كم جنوب غرب بعقوبة ما ادى الى وفاته بالحال".

واضاف، ان "جثة الضحية نقلت الى الطب العدلي وفتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء ، افاد مصدر محلي بأن شاباً من مواليد 1994 لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية في احد احواض الاسمال التجارية في قرية "المحمودية" جنوب 4كم شرق قضاء الخالص.

وتشهد ديالى حوادث مستمرة جراء الصعقات الكهربائية غالبا ما تطال العاملين في قطاع الدواجن وتربية الاسماك.

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