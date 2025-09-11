ديالى وذي قار.. إصابة خطيرة برصاص صديق والعثور على جثة شاب مقتول

شفق نيوز – ديالى/ ذي قار

أفاد مصدران أمنيان، يوم الخميس، بتسجيل حادثين منفصلين في محافظتي ديالى وذي قار، أسفرا عن إصابة مدني بجروح خطيرة ومقتل شاب ثلاثيني.

وقال مصدر أمني في ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً أصيب إصابة بليغة في رقبته بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل صديقه بمسدس في قضاء خانقين شمال شرقي المحافظة"، مبيناً أنه "تم نقل الضحية إلى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على مطلق النار".

وفي ذي قار، ذكر مصدر أمني آخر أن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب في الثلاثينيات من عمره داخل نهر البدعة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية أظهرت أنه تعرض للطعن بالسكاكين بعد فقدانه قبل عدة أيام".

وأكد المصدر أنه "تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتح تحقيق موسع لمعرفة ملابسات الحادث".