ديالى وذي قار.. الإفراج عن تاجر عقارات مختطف وصعقات تودي بحياة شابين

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، عن إطلاق سراح صاحب مكتب عقارات بعد مرور 10 أيام على اختطافه في بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن صاحب مكتب عقارات أفرج عنه اليوم، بعد اختطافه في أطراف بعقوبة منذ عشرة أيام، مبيناً أنه عاد إلى أسرته.

وأضاف، أن قوات الأمن تتحرى عن الخاطفين لملاحقتهم، فيما لم يؤكد التاجر المختطف دفع أي فدية مالية مقابل الإفراج عنه".

واختطف مجهولون المدعو (ايهاب هاشم طه فرحان الجبوري) تولد (1993) يعمل صاحب مكتب دلالية في بعقوبة.

وبحسب ادعاء عائلته أنه غادر في حينها بعجلته لغرض بيع ساحة كراج تابعة لهم خلف محطة وقود فؤاد الكائنة في قضاء بعقوبة منطقة العزات.

وفي ذي قار جنوبي العراق أفاد مصدر أمني بالمحافظة، اليوم الأربعاء، بمصرع شابين نتيجة صعقات كهربائية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شخصين اثنين أعمارهما في العشرين توفيا نتيجة تعرضهم لصعقة كهربائية اثناء عملهما داخل احد المنازل في قضاء قلعة سكر شمالي المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية نقلت الجثتين للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لهما".