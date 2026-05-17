ديالى وبغداد.. وفاة عامل دهساً في بعقوبة واعتقال قاتل بالدورة

شفق نيوز- ديالى/ بغداد

لقي عامل بلدية مصرعه وأصيب زميله، يوم الأحد، إثر حادث دهس وقع قرب المنطقة الصناعية الأولى في مدينة بعقوبة، فيما أصيب سائق الدراجة النارية بجروح خطيرة.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن الحادث وقع عندما اصطدمت دراجة نارية بالعمال أثناء تأديتهم واجبهم، ما أدى إلى وفاة أحدهم في موقع الحادث، وإصابة الآخر بجروح متفاوتة.

وأضاف أن سائق الدراجة النارية تعرض لإصابات بليغة أيضاً، مشيراً إلى نقله مع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي بغداد، أعلنت قيادة شرطة الكرخ، إلقاء القبض على متهم أقدم على قتل رجل إثر مشاجرة وقعت في منطقة الدورة بالعاصمة بغداد.

وذكرت القيادة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قوة من مركز شرطة الحضر تحركت إلى موقع الحادث بعد تلقي بلاغ بوقوع مشاجرة وإطلاق نار ضمن قاطع المسؤولية، حيث تبين أن الجاني أطلق النار من مسدسه باتجاه الضحية الذي يعمل مشغلاً لمولدة أهلية، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وأوضحت أن المصاب نُقل إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته، فيما نفذت القوة الأمنية عملية مداهمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهم داخل داره وضبط السلاح المستخدم في الحادث.

وأكدت القيادة، بحسب البيان، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم وإحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة لاستكمال أوراقه القضائية.