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ديالى وبغداد.. صعقة كهربائية تودي بحياة امرأة والعثور على جثة اخرى "متفحمة"

Category: أمـن

Date: 2022-02-16T16:31:57+0000
ديالى وبغداد.. صعقة كهربائية تودي بحياة امرأة والعثور على جثة اخرى "متفحمة"

شفق نيوز/ أفاد مصدران امنيان في ديالى وبغداد، يوم الاربعاء، بوفاة امرأة اثر صعقة كهربائية بالمحافظة، في وقت عثرت قوة أمنية على جثة امراة اخرى "متفحمة" باحدى مناطق العاصمة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية عثرت، مساء اليوم، على جثة محترقة متروكة في احدى الساحات الترابية المتروكة ضمن منطقة رحمانية الشعلة، في بغداد، موضحاً أن الجثة مجهولة الهوية وتم نقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض اجراء اللازم.

وفي ديالى، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن امرأة لقيت مصرعها جراء صعقة كهربائية في منزلها في أطراف قضاء خانقين، ( ١٠٥ كم شمال شرق بعقوبة).

واضاف أن جثة الضحية تم نقلها الى مستشفى خانقين العام فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

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