ديالى وبغداد .. رجل ينحر زوجته وامرأة تقتل "ضرتها السورية" وتحرق جثمانها

شفق نيوز/افاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم السبت، أن رجلا نحر زوجته في أطراف مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن رجلا أقدم على نحر زوجته بسكين جراء خلاف عائلي في حي التحرير في بعقوبة.

وأضاف أن الرجل سلم نفسه للأجهزة الأمنية فيما فتحت الأخيرة تحقيقا لكشف اسباب الجريمة.

وفي حادث ثان قال مصدر في الشرطة لوكالتنا، إن امرأة من مواليد العام 1989 أقدمت على قتل امرأة مواليد 1999 سورية الجنسية وهي الزوجة الثانية لزوج الأولى (ضرتها).

وبيّن المصدر أن عملية القتل ناجمة عن الطعن بمنطقة الصدر بواسطة سكين وبعدها قامت الزوجة الاولى بحرق الشقة والمجني عليها داخل الشقة في مجمع (بسمايا) في العاصمة بغداد.

وتابع بالقول، إنه على الفور وصلت فرقة من الدفاع المدني، وتمكنت من اخماد النيران واخراج جثة المجنى عليها سالمة بدون حروق.

وأشار المصدر إلى أنه تم إلقاء القبض على القاتلة (الزوجة الاولى) علما ان الزوج يعمل مدرس.