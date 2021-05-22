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ديالى وبغداد.. انتحار فتاة حرقاً ومصرع شخص بحادث سير

Category: أمـن

Date: 2021-05-22T17:31:25+0000
ديالى وبغداد.. انتحار فتاة حرقاً ومصرع شخص بحادث سير

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بانتحار فتاة حرقا في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة أقدمت على الانتحار حرقا بمادة النفط في اطراف مدينة بعقوبة لأسباب غامضة".

واضاف، أن "الحادث قيد التحقيق لمعرفة أسبابه دوافعه". وسجلت ديالى أكثر من ٢٠ حالة ومحاولة انتحار خلال العام الجاري لأسباب نفسية أو مشاكل اجتماعية.

وفي سياق منفصل، انقلبت مركبة على الطريق العام سامراء-بغداد، ضمن قاطع مسؤولية مرور الدجيل منطقة الشيخ ابراهيم ادى الحادث الى وفاة سائق المركبة.

وفقا لبيان مديرية المرور، فأن "سبب الحادث السرعة الفائقة و فقدان السائق السيطرة على العجلة".

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