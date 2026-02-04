ديالى وبابل.. مواطن مصري يخطف فتاة قاصر وتصادم سيارات جماعي

شفق نيوز- ديالى/ بابل

سجلت محافظة ديالى، يوم الأربعاء، حادثة سرقة سبائك ذهبية وخطف فتاة قاصر من قبل شخص مصري الجنسية في مدينة بعقوبة مركز المحافظة، فيما شهدت محافظة بابل تصادم صهريج محمل بمادة الغاز مع ثلاث سيارات قبل انقلاب الصهريج عند مدخل ناحية النيل شمال مدينة الحلة مركز المحافظة.

وعن حادث التصادم، ذكر مصدر أمني لوكالة شفق نيوز أن "صهريجاً محملاً بمادة الغاز، انقلب بعد اصطدامه بثلاث سيارات على الطريق السريع الدولي البصرة - بغداد عند مدخل ناحية النيل شمال مدينة الحلة مركز محافظة بابل".

وأشار المصدر إلى أن الحادث أدى إلى "إغلاق الطريق ذهاب وإياباً دون أن يسفر عن وفيات".

أما حادث سرقة وخطف الفتاة، فقد ذكرت قيادة شرطة ديالى أنه "بعد ورود بلاغ بوجود حالة خطف لفتاة قاصر من إحدى مناطق مدينة بعقوبة، باشرت المفارز المختصة إجراءات البحث والتحري الفوري وأسفرت الجهود عن كشف ملابسات الحادث".

وأوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "حيث أقدم شخص مصري الجنسية على سرقة مبالغ مالية وسبائك ذهبية عدد 2 من منزل الفتاة، ومن ثم قام باستدراجها ونقلها إلى محافظة بغداد".

وأضافت أنه "وبالتنسيق والتعاون المثمر مع قيادة شرطة بغداد/ الكرخ، تم إلقاء القبض على المتهم في محافظة بغداد، وضُبطت بحوزته الفتاة والمسروقات كافة، ليتم بعدها إعادتهما مع المضبوطات إلى محافظة ديالى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولياً".