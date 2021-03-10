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ديالى.. أوامر من بغداد بإيقاف "تجريف البساتين" خلال عمليات تعقب داعش

Category: أمـن

Date: 2021-03-10T08:12:19+0000
ديالى.. أوامر من بغداد بإيقاف "تجريف البساتين" خلال عمليات تعقب داعش

شفق نيوز/ أعلن مصدر في الحكومة المحلية بمحافظة ديالى، يوم الاربعاء، عن صدور أوامر عليا من السلطات في بغداد بإيقاف "تجريف البساتين" خلال عمليات تعقب داعش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات في بغداد أصدرت أوامر إلى القوات الامنية المنتشرة في زور شيخ بابا بأطراف جلولاء شمال شرق بعقوبة بإيقاف عمليات تجريف البساتين والاراضي الزراعية خلال عملية تعقب خلايا تنظيم داعش التي انطلقت قبل ايام".

وتشهد مناطق شمالي جلولاء؛ هجمات واضطرابات أمنية بسبب الفراغ الأمني بين ديالى وحدود اقليم كوردستان والذي خلفته قوات البيشمركة بعد انسحابها عام 2017 عشية استفتاء الاستقلال، ما يدفع بالقوات الأمنية إلى شن عمليات لتأمينها.

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