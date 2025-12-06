ديالى والأنبار .. إحباط تهريب مواد صناعية وغذائية وضبط 240 ختماً طبياً مزيفاً

شفق نيوز- ديالى/ الأنبار

أفادت جهات أمنية ورسمية، يوم السبت، بإحباط عملية تهريب لمواد صناعية وغذائية وضبط 240 ختماً طبياً مزيفا في عمليتين أمنيتين منفصلتين في محافظتي ديالى والأنبار.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وبعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة و بمتابعة ميدانية من مدير قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة الأولى، تم إحباط عملية تهريب مواد صناعية وغذائية إلى محافظة ديالى".

وأضافت أنه "تم القبض على العجلة وسائقها وتسليمهم مع المواد إلى جهات الاختصاص أصولياً".

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في هيئة المنافذ الحدودية، لوكالة شفق نيوز، ان "مفارز هيئة المنافذ تمكنت من إيقاف سائق أجرة قادماً من الأردن خلال عملية تفتيش روتينية في منفذ طريبيل الحدودي، بعد العثور بحوزته على 240 ختماً غير مرخص يعود لشركات أدوية مختلفة وغير رسمية"، مبيناً أن "هذه الأختام أرسلت عبر مكتب سياحي دون أي موافقات أو مستندات أصولية".

وأضاف أن "الأختام المضبوطة تشكل خطراً كبيراً، كونها قد تستخدم في تزوير معاملات طبية وإدخال شحنات أدوية بطرق غير قانونية"، مؤكداً أنه "تم فتح تحقيق عاجل مع السائق لمعرفة الجهات المتورطة وآلية إدخال الأختام".

وأشار المصدر إلى أن الهيئة "تواصل إجراءاتها القانونية بحق المتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المخالفات التي تهدد سلامة القطاع الدوائي".