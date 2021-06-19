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ديالى والنجف.. مقتل جندي عراقي بظروف غامضة وعشريني ينتحر شنقاً

Category: أمـن

Date: 2021-06-19T09:56:28+0000
ديالى والنجف.. مقتل جندي عراقي بظروف غامضة وعشريني ينتحر شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بالعثور على جثة جندي عراقي قتل بظروف غامضة في احدى مناطق المحافظة، في وقت اقدم شاب على الانتحار في النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة جندي بعد ساعات من اختفائه بمنطقة حمرين وهو مصاب بطعنات بآلة حادة".

وأوضح المصدر، أن "الجندي كان في حالة الاجازة، وخرج من منزله مساء امس الى احد المقاهي الشعبية ولم يعد"، مبيناً  أن "الجهات الأمنية المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث، الذي مازال غامضاً حتى اللحظة".

وفي النجف، أفاد مصدر أمني في المحافظة، لوكالةش فق نيوز، بتسجيل حالة انتحار في قضاء الحيدرية شمالي المحافظة، لشاب قام بشنق نفسه، مبيناً أن الضحية من مواليد 2000.

واوضح المصدر، أن أسباب الانتحار غير معروفة حتى الآن، مشيراً إلى نقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها.

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