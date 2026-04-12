ديالى والبصرة.. غرق طالب وضبط مسافرين أجنبيين بحوزتهم 2700 حبة مخدرة

شفق نيوز- ديالى/ البصرة

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بغرق طالب في الصف الثالث المتوسط أثناء السباحة في نهر مهروت المبطن بناحية الوجيهية شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطالب توجه برفقة عدد من أصدقائه إلى النهر للسباحة، إلا أن التيار المائي السريع جرفه، ما حال دون تمكن رفاقه من إنقاذه أو سحبه، قبل أن يختفي داخل المياه".

وأشار إلى أن فرق الغواصين، بمساندة عدد من المواطنين، باشرت بعمليات بحث واسعة في موقع الحادث، في محاولة للعثور على جثة الغريق.

وفي البصرة، أعلنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي، إلقاء القبض على مسافرين أجنبيين بحوزتهما كمية من الحبوب المخدرة أثناء محاولتهما تهريبها إلى داخل البلاد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن عملية الضبط أسفرت عن العثور على (2700) حبة من مادة "الترامادول" المخدرة، كانت مخبأة داخل ألواح خشبية أُعدّت لغرض التهريب.

وأضافت أن العملية نُفذت من قبل مركز شرطة الجمرك وشعبة المخدرات، بالتعاون مع الشعبة الفنية، مشيرة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي بحق المتهمين وإحالة المتهمين مع المواد المضبوطة إلى مركز شرطة جمرك الشلامجة.