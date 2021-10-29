ديالى.. هجوم لداعش يدمر كاميرا حرارية للجيش

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الجمعة، بشن عناصر داعش هجوم على الجيش شمال شرقي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عناصر من داعش هاجمت بأسلحة القنص نقطة أمنية تابعة للواء٥٣, الفرقة الأولى للجيش العراقي في أطراف قرية سيف سعد ٦ كم غرب ناحية قره تبه ١١٣كم شمال شرق بعقوبة".

وأكد المصدر أن "قوات الجيش تصدت للمهاجمين واجبرتهم على الفرار دون أي إصابات أو خسائر بين صفوف الجيش".

وتتعرض النقاط الأمنية في القرى والمناطق النائية الساخنة لتعرضات إرهابية مستمرة بسبب الثغرات الأمنية والطبيعة الجغرافية الوعرة.