ديالى.. هجومان لداعش على الجيش والحشد يخلفان 3 إصابات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بشن تنظيم داعش هجومين على الجيش العراقي والحشد الشعبي شمال قضاء المقدادية شمال شرقي ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "ثلاثة جنود أصيبوا بهجوم لداعش استهدف نقطة أمنية تابعة لكتيبة الدبابات -الفرقة الخامسة للجيش العراقي في منطقة (الخمس جسور)شمالي المقدادية".

وفي حادث آخر تصدت قوات الحشد الشعبي لهجوم شنه عناصر داعش استهدف نقاطا تابعة للحشد في قرية القلعة شمالي المقدادية.

وأبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن "الهجوم لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بين صفوف الحشد".