ديالى.. نيران مجهولة تلتهم 20 دونما من الحنطة بالكامل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأحد، باندلاع حريق في مساحات مزروعة بالحنطة جنوبي مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "حريقا اندلع بأرض زراعية شاسعة تقدر بنحو 20 دونما، والتهمها بالكامل في قرية الكرنة التابعة لناحية بهرز جنوبي مدينة بعقوبة".

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق وفتح تحقيق للتوصل الى أسبابه التي مازالت مجهولة"، لافتا إلى أنه "ثالث حريق لحقول الحنطة تشهده ديالى خلال الأسبوعين الأخيرين".

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الأراضي الزراعية وتحديداً حقول الحنطة شهدت اندلاع حرائق في مختلف المحافظات، ما تسبب بخسائر مالية جسيمة، في تكرار لسيناريو يتزامن مع مواسم الحصاد بدأ منذ العام 2018 وما زال مستمراً.