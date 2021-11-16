ديالى.. نقاط أمنية في المقدادية لمواجهة المجازر والنزوح

شفق نيوز/ اعلن مصدر حكومي في ديالى اليوم الثلاثاء، نصب نقاط امنية في عدة قرى قضاء المقدادية التي شهدت مجازر دموية ونزوح أواخر الشهر الماضي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان السلطات الامنية اقرت نصب وفتح نقاط امنية في قرى نهر الامام وشوك الريم والميثاق الاولى والثانية جنوبي غربي المقدادية من أبناء وسكان المناطق لحماية مناطقهم من الهجمات الارهابية والحد من النزوح بسبب المخاوف الامنية.

واكد المصدر ان النقاط تخضع لاشراف وسلطة الاجهزة الامنية وهي اجراءات نفذت استجابة لمطالب الأهالي بعد المجازر الدموية التي شهدتها مناطق المقدادية وعودة مسلسل النزوح من جديد.

بدوره؛ اكد قائممقام المقدادية وكالة حاتم التميمي تشكيل نقاط أمنية في قرى المقدادية بحسب المعطيات الميدانية لكنه بين أن ادارة المقدادية أي إشعار رسمي من السلطات الأمنية.

وعن خطة عودة النازحين الفارين من التهديدات الامنية اوضح التميمي لوكالة شفق نيوز؛ ان عودة النازحين مؤجلة حاليا وتتطلب اعادة ترميم واعمار مناطقهم ومصالحات مجتمعية شاملة لإنهاء المشاكل والتوترات التي خلفتها الاحداث الدامية الأخيرة.

وشهدت قرى الرشاد ونهر الإمام جنوب غربي المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة أواخر أكتوبر الماضي هجمات دموية وعمليات انتقام طائفية خلفت أكثر من 40 ضحية ومصاب الى جانب تدمير وحرق عشرات المنازل والسيارات والبساتين.