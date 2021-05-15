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ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها

Category: أمـن

Date: 2021-05-15T11:11:31+0000
ديالى.. إنقاذ مئات الدوانم من الحرائق ونشر دوريات حراسة لمنع تكرارها

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، اليوم السبت، بإنقاذ مئات الدوانم من محصول الحنطة من حرائق في اطراف ناحية العظيم ٦٠ كم شمال بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأهالي وفرق الإطفاء تمكنوا من إخماد حريق نشب قرب مزارع الحنطة في قرية الهيتاوين الحدودية مع صلاح الدين شمال غربي العظيم".

وأكد أن "آليات المزارعين قطعت مسار النيران التي نشبت قرب ادغال في قرية الهيتاوين وأخمدتها دون أي أضرار مادية"، مبينا أن "أسباب الحريق مجهولة ولم تحدد أن كانت بفعل تخريبي أو وقوف عناصر داعش وراءها".

واضاف المصدر، أن "دوريات حراسة ورصد من قبل الأهالي ترابط في محيط مزارع الحنطة في عموم قرى العظيم تحسباً لحرب الحرائق التي يشنها عناصر داعش".

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