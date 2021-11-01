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ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

Category: أمـن

Date: 2021-11-01T07:33:10+0000
ديالى.. نشر فوجين واستبدال قطعات امنية في "بؤر التوتر"

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بنشر فوجين قتاليين واستبدال قطعات امنية في قرى ساخنة بالمحافظة لاحتواء التوترات الامنية، وذلك بالتزامن مع وصول وفد أمني رفيع.

وقال  المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فوجاً من المغاوير انتشر في اطراف مناطق ابي صيدا وقرية المخيسة بدلا عن فوج طوارئ الشرطة،  فيما انتشر فوج آخر من المغاوير في اطراف قرى الرشاد ونهر الامام".

وأوضح المصدر، أن هذا الانتشار يأتي "ضمن ستراتيجية اعادة انتشار وتنظيم القطعات الامنية لاحتواء التوترات الامنية على خلفية مجازر قرى المقدادية الاخيرة".

وفي السياق نفسه، وصل وفد امني الى ديالى برئاسة  رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله ونائب رئيس العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري للاشراف على تنظيم القطعات الامنية واعادة انتشارها في بؤر التوتر الساخنة.

من جانب آخر، أعلن قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي ارتفاع عدد الاسر النازحة من قرى المقدادية نحو بعقوبة الى اكثر من 200 اسرة تقطن المساجد ودور المواطنين ضمن حملات اغاثة تضامنية من قبل الاهالي.

ومازالت تداعيات مجازر قرى الرشاد ونهر الامام تخيم على المشهد الامني في ديالى وخلفت تداعيات طائفية وامنية واعادت مسلسل النزوح الى المحافظة رغم وداع هذا المشهد في المحافظة منذ اكثر من 14 عاماً.

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