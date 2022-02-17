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ديالى.. نجاة موظف حكومي من محاولة اغتيال ووزيره يتوعد المهاجمين

Category: أمـن

Date: 2022-02-17T09:58:39+0000
ديالى.. نجاة موظف حكومي من محاولة اغتيال ووزيره يتوعد المهاجمين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بنجاة موظف حكومي في دائرة الري من محاولة اغتيال في المحافظة، في وقت توعد وزير الموارد المائية بملاحقة المهاجمين.   

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "مجهولين يستقلون عجلة أطلقوا النار، صباح اليوم، على عجلة يستقلها موظف في دائرة ري ناحية السلام في منطقة سراحق، (20 كم شمال شرق بعقوبة)، ما أسفر عن إصابته بجروح بسيطة واضرار بالعجلة".

واضاف، أن "المسلحين لاذوا بالفرار، فيما حضرت قوة أمنية الى مكان الحادث، ونقلت الموظف الى المستشفى وفتحت تحقيقاً بملابسات الحادث".

من جانبها قالت وزارة الموارد المائية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الوزير مهدي رشيد الحمداني وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتدين على الموظف فيصل غازي عبد العزيز أحد ملاكات مديرية الموارد المائية في ديالى.

وأوضح البيان، أن (غازي) هو أحد منتسبي مديرية الموارد  المائية في محافظة ديالى من العاملين في لجنة إزالة التجاوزات بالمحافظة، مشيراً إلى تعرضه محاولة اغتيال أثناء تأدية الواجب بسيارة الدائرة من قبل الخارجين عن القانون المتجاوزين على المشاريع الاروائية في ناحية المنصورية،  ما ادى الى اصابته بجروح.

وشدد البيان على أن الوزارة سوف تتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين.

 

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