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ديالى.. نجاة رجل أمن من محاولة اغتيال

Category: أمـن

Date: 2021-02-12T14:05:52+0000
ديالى.. نجاة رجل أمن من محاولة اغتيال

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، بنجاة رجل أمن من محاولة اغتيال بهجوم مسلح في اطراف قضاء الخالص 15 كم شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أحد منتسبي الاجهزة الامنية تعرض لمحاولة اغتيال من قبل اثنين من المسلحين المجهولين يستقلون عجلة صغيرة في اطراف قرية "التحويلة" 7 كم شمال شرق قضاء الخالص ما سبب اضرار مادية جسيمة بسيارته".

واضاف المصدر، أن "المنتسب نجا من الهجوم  دون اي اصابة تذكر".

وتشهد ديالى بين الحين والاخر عمليات اغتيال وهجمات تستهدف مسؤولين حكوميين وعناصر امنية وشخصيات عشائرية.

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