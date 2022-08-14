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ديالى.. منتسبون في شرطة الطاقة يهربون المشتقات النفطية  

Category: أمـن

Date: 2022-08-14T16:16:21+0000
ديالى.. منتسبون في شرطة الطاقة يهربون المشتقات النفطية  

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأحد، باعتقال 4 من منتسبي شرطة الطاقة خلال محاولتهم تهريب مشتقات نفطية من احدى محطات الوقود الحكومية في ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة مشتركة من الأمن الوطني وشرطة سوات وبناء على معلومات استخبارية ومراقبة امنية تمكنت من اعتقال 4 منتسبين في شرطة الطاقة حاولوا تهريب مشتقات نفطية في محطة المنصورية الحكومية، (45 كم شمال شرق بعقوبة).

وأضاف المصدر، أن "المعتقلين تم تسليمهم الى  تحقيقات النزاهة وهم قيد التحقيق"، مؤكدا "احباط اكبر عملية تهريب للمشتقات النفطية في ديالى منذ أشهر طويلة".

وشنت مفارز جهاز الأمن الوطني في ديالى والمحافظات حملات اعتقال وملاحقة لمهربي المشتقات النفطية بعد أزمات الوقود الخانقة.

وأثمرت العمليات عن تفكيك شبكات مهربين واعتقال عشرات المتورطين بنهب المشتقات النفطية وافتعال أزمات الوقود.

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