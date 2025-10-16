ديالى.. مقتل وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بإطلاق نار

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الخميس، بمقتل وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث إطلاق نار شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً قُتل وأصيب 3 من أفراد عائلته بإطلاق نار استهدف سيارة كانوا يستقلونها في منطقة مياح بقضاء المقدادية".

وأضاف، ان "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث جنائي، نتيجة خلافات قديمة"، مشيراً إلى أن "الأجهزة الأمنية أحاطت موقع الحادث وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابساته".