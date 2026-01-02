ديالى.. مقتل وإصابة 13 شخصا بنزاع عشائري

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بمقتل وإصابة 13 شخصاً في حصيلة أولية لنزاع عشائري جنوب غربي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين مجموعتين من عشيرة الخفاجة في أطراف ناحية خان بني سعد، جنوب غربي المحافظة والمحاذية للعاصمة بغداد من جهة المعامل"، مبيناً أن "أسباب النزاع تعود لخلافات قديمة".

وأكد المصدر، أن "النزاع أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 وفق المعلومات الأولية"، مبينا أن "الأجهزة الأمنية استنفرت وباشرت باتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن الحادث".