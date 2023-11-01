ديالى.. مقتل وإصابة شخصين بسبب طريق مغلق منذ 16 عاماً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الأربعاء، بمقتل رجل وإصابة شقيقه بنزاع على طريق مغلق لأسباب أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلاً يقود آلية (شفل) حاول فتح طريق مغلق لأسباب أمنية منذ عام 2007 إلا أن أهالي المنطقة حاولوا منعه من ذلك فتطور الأمر إلى مشاجرة فما كان من صاحب الآلية إلا أن أشهر مسدسه وأطلق النار ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة شقيقه".

وبين المصدر أنه "إبان انتشار تنظيم القاعدة في أطراف قضاء المقدادية 45كم شمال شرق بعقوبة، قام الأهالي بغلق الطريق تجنباً لتسلل الإرهابيين والسيارات المفخخة، لذلك رفضوا إعادة فتحه خشية تعرضهم لعمليات إرهابية".

وأضاف أن "صاحب الآلية فرّ إلى جهة مجهولة فيما حضرت قوات الأمن ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفتحت تحقيقاً بالحادث فيما تواصل ملاحقة الجاني الذي ينتمي إلى جهة أمنية متنفذة".

وأغلقت معظم الوحدات الإدارية في ديالى عامي 2006 و2007 الطرق الرئيسية والفرعية لمنع هجمات تنظيم القاعدة بالمفخخات أو العبوات الناسفة.