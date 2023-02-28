ديالى.. مقتل مزارع بظروف "غامضة" ومصرع آخر بانهيار منزلي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الثلاثاء، بأن مسلحين مجهولين اغتالوا مزارعاً بظروف "غامضة"، فيما قضى رجل بانهيار سقف منزله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مزارعاً قتل بهجوم مسلح من قبل مجهولين في قرية خزرج في اطراف قضاء بلدروز (30 كم شرق بعقوبة)".

وأضاف ان "الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالجريمة التي ما زالت ملابساتها غامضة ولم يتبين ان كان هجوما إرهابيا او ثأرا عشائريا او شخصيا".

الى ذلك، أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "رجلا ستينيا لقي مصرعه بانهيار سقف حمام المنزل أثناء أعمال إعمار في منزله في منطقة بانميل التابعة لقضاء خانقين (105 كيلومترات شمال شرق بعقوبة)".

وبين ان "جثة الضحية نقلت إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث وملابساته".