ديالى.. مقتل "صبية" بسلاح والدها في ظروف غامضة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بمقتل طالبة في المرحلة المتوسطة بسلاح والدها في ظروف غامضة شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالبة تبلغ من العمر 13 سنة ووُجدت مصابة بإطلاقة مسدس يعود لوالدها داخل منزلها في أطراف ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

وأضاف أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة ما إذا كان انتحاراً أم إطلاق رصاصة بالخطأ أثناء العبث بالسلاح".