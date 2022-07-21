ديالى.. مقتل صاحب مولدة كهرباء واعتقال "مجرم الحساوية"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في شرطة ديالى، اليوم الخميس، بأن مجهولين قتلوا صاحب مولدة كهرباء اهلية في اطراف ناحية الوجيهية، فيما اعتقلت الشرطة شخصا قتل رجلا واثنين من أولاده بمشاجرة في ذات الناحية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، صباح اليوم، على صاحب مولدة أهلية في قرية البدعة، ناحية كنعان (18 كم شرق بعقوبة)، ما اسفر عن مقتله في الحال، ولاذوا بالفرار".

وأضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته الغامضة، فيما نقلت الجثة الى الطب العدلي".

وفي سياق متصل أعلنت قيادة شرطة ديالى، القاء القبض على المجرم الذي ارتكب جريمة القتل بحق ثلاثة مواطنين في قرية الحساوية في اطراف ناحية الوجيهية.

وقالت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قوة مشتركة من فوج حفظ القانون التابع الى شرطة ديالى وقوة من وحدات التدخل السريع تمكنت من القاء القبض على المجرم"، مؤكدة "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لتقديمه للقضاء لينال جزائه العادل".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان (اب وولديه) لقوا مصرعهم نتيجة مشاجرة ومضايقات سير في احد طرق قرية الحساوية التابعة الى ناحية الوجيهية باطلاق نار من قبل احد الأشخاص.