ديالى .. مقتل شاب رمياً بالرصاص واربعيني ينهي حياته شنقاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الاثنين، بالعثور على جثة شاب مرمية على جانب طريق، في وقت أنهى رجل اربيعيني آخر حياته شنقاُ في حادثين منفصلين بالمحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية عثرت، صباح اليوم، على جثة شاب عشريني وعليها اثار طلقات نارية على الطريق السياحي بين بعقوبة وناحية بهرز في اطراف قرية (برغة)"، مبيناً أن "الضحية كان قد اختفى منذ نحو يومين وسط ترجيحات باختطافه من قبل مجهولين".

وأضاف المصدر، أن "جثة الضحية تم نقلها لدائرة الطب العدلي، فيما فتحت الاجهزة الامنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث".

وتشهد مناطق اطراف بهرز وجنوب بعقوبة حوادث امنية مستمرة لوجود نشاط لبؤر وخلايا متخفية لتنظيم "داعش" مستغلة الطبيعة الجغرافية.

وفي حادث منفصل، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً من مواليد 1978 اقدم على الانتحار شنقاً في منزله في قرية نهر البستان، شرقي خان بني سعد 20 كم جنوب غرب بعقوبة.

واضاف المصدر، أن ذوي الضحية حاولوا منعه ونقلوه الى المستشفى وتوفي قبل، إلا أنه فارق الحياة قبل وصوله المستشفى، مبيناً أن الضحية "يعاني مشاكل معيشية ومادية"

وعلى اثر ذلك فتحت السلطات الامنية تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث، وفق المصدر.

وسجلت ديالى وعدد من محافظات العراق خلال الاعوام الاخيرة العشرات من حالات ومحاولات الانتحار لاسباب نفسية ومعيشية.