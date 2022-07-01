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ديالى.. مقتل بائع عطور بمشاجرة عائلية واعتقال القاتل بمدة قياسية

Category: أمـن

Date: 2022-07-01T08:08:16+0000
ديالى.. مقتل بائع عطور بمشاجرة عائلية واعتقال القاتل بمدة قياسية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمنى في ديالى يوم الجمعة، بمقتل شخص إثر مشاجرة عائلية في ناحية خان بني سعد جنوب غرب بعقوبة، فيما أكد اعتقال القاتل وإحالته إلى الجهات التحقيقية في مدة قياسية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "رجلاً يعمل بائع عطور قُتل إثر مشاجرة عائلية مع أقاربه بواسطة (سكين) في ناحية خان بني سعد"، 18 كم جنوب غرب بعقوبة.

وأضاف المصدر، أن "المشاجرة سببت إصابة عدد من الأشخاص، فيما حضرت الشرطة إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا بملابساته".

من جانبها، أعلنت شرطة ديالى، اعتقال القاتل وإحالته إلى الجهات التحقيقية في مدة قياسية، وذلك بعد "الاستعانة بقوة خاصة من استخبارات الشرطة، التي تمكنت من الوصول إلى خيوط الجريمة والقبض على الجاني، وتدوين أقواله واعترافه بارتكاب جريمة القتل".

وأشار المصدر، إلى "ضبط آلة جارحة بحوزة القاتل، وهي التي نفذ بها جريمته الشنعاء، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل".

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