ديالى.. مقتل امرأة بظروف غامضة والشكوك تحوم حول أقربائها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الأحد، بمقتل امرأة بإطلاق نار في ظروف غامضة بمدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "امرأة تولد 2004 لقت مصرعها بإطلاق نار في رأسها بظروف غامضة وسط اتهامات لمقربين منها بالضلوع في الحادثة".

واضاف، ان "زوج الضحية سلم نفسه للاجهزة الامنية فيما يواصل فريق امني التحقيق بالحادثة لكشف ملابساتها".

وتشهد ديالى حوادث جنائية مستمرة نتيجة خلافات عشائرية أو مشاكل اجتماعية اخرى.