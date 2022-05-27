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ديالى .. معالجة تحرك لداعش واعتقال شخص هاجم منزل مختار بقنبلة

Category: أمـن

Date: 2022-05-27T08:58:49+0000
ديالى .. معالجة تحرك لداعش واعتقال شخص هاجم منزل مختار بقنبلة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بمعالجة تحرك لعناصر تنظيم داعش شمالي قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى، فيما ألقت قوات الأمن القبض على شخص هاجم منزل مختار بقنبلة يدوية في القضاء نفسه.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان قوات الجيش رصدت تحركاً لأفراد من داعش قرب منطقة المعامل في قرية (العالي) شمال المقدادية واطلقت النار عليهم ولاذوا بالفرار".

وأضاف ان "عناصر داعش كانوا يرومون التسلل نحو قرية العالي إلا أن يقظة قوات الامن منعتهم"

وفي حادث منفصل وبنفس القضاء ألقت قوات الأمن القبض على شخص القى قنبلة يدوية "رمانة صوتية" على منزل مختار قرية (الشيحة) شمالي المقدادية.

واكد المصدر ان أسباب الحادث مجهولة وان المعتقل قيد التحقيق لكشف أسباب وملابسات الحادث.

ويشهد قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة حوادث امنية مستمرة بسبب النزاعات والثأرات العشائرية او لدواع إرهابية او طائفية.

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