مصرع شخص واصابة اثنين من تجار الفحم بحادثين في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع مدني وإصابة اثنين آخرين بحادثين منفصلين في المحافظة

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مدنيا لقى مصرعه بانقلاب شاحنة محملة بـ"الحصى" فوق سيارته في منطقة حي المعلمين غربي بعقوبة".

واضاف ان "سبب الحادث هو فقدان السائق لتوازن المركبة ما ادى الى انقلابها فوق سيارة صغيرة اودت بحياة سائقها"، مشيرا إلى "نقل الجثة الى الطب العدلي لاتخاذ الاجراءات المروية والقانونية".

بدوره قال مصدر آخر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا وابنه يستقلان عجلة نوع "كيا" يعملان بتجارة "الفحم" تعرضا لهجوم مسلح باطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون مركبة صغيرة على طريق منطقة "الازدهار" في اطراف ناحية كنعان ما ادى الى اصابتهم بجروح متفاوتة".

واضاف المصدر، ان "المسلحين لاذوا بالفرار، وتم نقل الرجل وابنه الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاجات اللازمة وان السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف اسباب وملابسات الحادث الذي لم تتضح طبيعته ان كان ارهابيا او جنائيا".

وتشهد ديالى بشكل مستمر حوادث اغتيالات وهجمات مسلحة تطال مدنيين وموظفين حكوميين وعناصر امنية.