ديالى.. مصرع طفلة دهساً واعتقال رجل وامرأة متلبسين بالجرم المشهود

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، بمصرع طفلة بعمر عامين في حادث دهس في ناحية أبي صيدا، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل وامرأة متلبسين بالجرم المشهود في قضاء بلدروز.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن "طفلة بعمر عامين لقيت مصرعها إثر تعرضها لحادث دهس من قبل سيارة يقودها متقاعد في ناحية أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إلى "نقل جثة الطفلة إلى الطب العدلي، وتوقيف سائق السيارة".

وفي قضاء بلدروز، أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، إلقاء القبض على "متهمين اثنين رجل وامرأة متلبسين بالجرم المشهود أثناء محاولتهما تنفيذ عملية ابتزاز بعد ورود معلومة استخبارية تفيد بوجود حالة ابتزاز يتعرض لها أحد المواطنين من أهالي القضاء".

وبحسب بيان لقيادة الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز فإنه "تم ضبط خلال العملية مبلغ مالي قدره (3) ملايين دينار عراقي بحوزتهما والعجلة المستخدمة بالحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية كافة بحقهما من قبل مركز الأمن الوطني في بلدروز".