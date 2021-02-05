ديالى.. مصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بمصرع شخصين جراء سقوط عجلتهما في أحد الأنهر شمال شرقي بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عجلة انحرفت عن مسارها في طريق قرية "العزية" في اطراف ناحية الوجيهية 25 كم، شمال شرقي بعقوبة وسقطت في احد الانهر ما ادي الى مصرع شخصين بداخلها في الحال".

واضاف، أن "الاهالي وفرق الدفاع المدني انتشلوا الجثتين وتم نقلهما الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث مرورية مستمرة بسبب عدم الالتزام بقواعد السير او تضرر وتدمير منظومة الطرق الرئيسية في اغلب الوحدات الادارية.