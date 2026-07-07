ديالى.. مصرع شخصين بينهم ضابط وإصابة اثنين بحوادث منفصلة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الثلاثاء، بمصرع رجل احتراقاً إثر انفجار مولدة كهرباء، فيما أسفر حادثا انقلاب منفصلان عن مصرع ضابط برتبة ملازم أول وإصابة شخصين، وذلك بحوادث منفصلة بالمحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً في الثلاثينيات من عمره لقي مصرعه احتراقاً إثر انفجار مولدة منزلية في ناحية أبي صيدا شمال شرقي محافظة ديالى، أثناء ملء خزانها بالوقود، بينما كان يدخن سيجارة.

وأضاف المصدر أن الضحية فارق الحياة في موقع الحادث قبل نقله إلى المستشفى، فيما نُقلت جثته إلى دائرة الطب العدلي.

وفي حادث منفصل، أصيب شخصان إثر انقلاب سيارة على طريق بغداد – كركوك ضمن قضاء الخالص شمالي المحافظة.

وأشار المصدر إلى أن حادثاً آخر وقع على طريق معسكر كركوش شرق مدينة بعقوبة، أسفر عن مصرع ضابط برتبة ملازم أول إثر انقلاب سيارته.

هذا وأصدرت وزارة الدفاع العراقية بياناً نعت فيه الضابط الملازم الأول محمد رائد التميمي، نتيجة انقلاب عجلته.