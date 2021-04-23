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ديالى.. مسؤول حكومي يطالب بتأمين "شريط النار" لحماية حزام بعقوبة

Category: أمـن

Date: 2021-04-23T15:53:55+0000
ديالى.. مسؤول حكومي يطالب بتأمين "شريط النار" لحماية حزام بعقوبة

شفق نيوز/ طالب قائممقام قضاء بعقوبة في محافظة ديالى عبدالله احمد الحيالي، يوم الجمعة، باحتواء وتأمين شريط أمني خطير يمتد بمحاذاة نهر ديالى ويهدد المناطق المحيطة بقضاء بعقوبة.

وقال الحيالي لوكالة شفق نيوز؛ ان الشريط الممتد على نهر ديالى من اطراف المقدادية وصولا الى مناطق خرنابات والهويدر شبه خال من التواجد الأمني، وأصبح ممرا وملاذا لعناصر داعش للاختباء والاعداد لهجمات ارهابية، الى جانب تخزين الاسلحة والمعدات لضرب أهداف حيوية ومدنية في محيط بعقوبة.

وحذر الحيالي من تكرار حادثة "الجيزاني" في العبارة في ضوء المعطيات السلبية للخطط الامنية في محيط ناحية العبارة وشريط نهر ديالى والتي تقتصر على عمليات تفتيش وتمشيط وقتية ومن ثم الانسحاب بالاضافة الى تسريب الخطط والعمليات الى عناصر داعش قبيل تنفيذها.

ونبه الحيالى إلى وجود حواضن لداعش متواطئة مع عناصر التنظيم لتنفيذ هجمات وضربات مباغتة بدقة تنفيذ عالية وخاطفة دون العثور على أي خيوط او دلائل تقود إلى منفذي الهجمات او المتواطئين معهم.

ودعا الحيالي الى احتواء الهجمات والاضطرابات الأمنية في بعض قرى العبارة بنصب كاميرات مراقبة حديثة، ونقاط مرابطة دائمة مجهزة بأسلحة حديثة معززة بعناصر امنية كافية في الطرق والبساتين لمراقبة أي تحركات او عمليات مشبوهة تستهدف الامن المجتمعي ونشر نقاط مرابطة امنية مكثفة لتحييد حركة الإرهابيين ومنعهم من تنفيذ مخططاتهم.

وشهدت ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة التابعة لقضاء بعقوبة ادارياً عشرات الحوادث والهجمات الامنية اوقعت عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين.

وتعد ناحية العبارة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث امنية مستمرة طيلة الاعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.

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