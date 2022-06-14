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ديالى.. مسلحون يقتلون شاباً ويلوذون بالفرار

Category: أمـن

Date: 2022-06-14T20:40:25+0000
ديالى.. مسلحون يقتلون شاباً ويلوذون بالفرار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء الثلاثاء، بأن مجهولين اغتالوا شابا وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة. مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين أطلقوا النار تجاه شاب في حي الجهاد وسط قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، ما اسفر عن مقتله في الحال، فيما لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة. وأضاف، أن قوات الأمن حضرت الى مكان الحادث، ونقلت جثة الشاب إلى الطب العدلي، مشيرا إلى فتح تحقيق بالحادث الذي مازالت ظروفه غامض.

ويشهد قضاء المقدادية، (٤٠كم شمال شرق بعقوبة)، حوادث أمنية واغتيالات مستمرة  بسبب الثارات الشخصية أو دوافع "إرهابية".

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