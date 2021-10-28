ديالى.. مسلحون بزي عسكري يختطفون مدنيا وسقوط قذائف هاون

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باختطاف مدني وسقوط قذائف هاون، مساء الخميس، في ناحية العبارة وقضاء المقدادية بمحافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين بزي عسكري اختطفوا مدنيا من منزله في قرية الحد الاخضر في أطراف ناحية العبارة (١٥ كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف أن "المسلحين اقتادوا المختطف إلى جهة مجهولة، وتواصل القوات الأمنية التحري وملاحقة الخاطفين".

وفي المقدادية الساخنة، أكد المصدر نفسه سقوط خمسة قذائف هاون على قرية العبارة في أطراف المقدادية دون خسائر أو اصابات بشرية.

وأكد المصدر تطويق مكان الحادث من قبل الأجهزة الأمنية مع تشديد إجراءات الاستنفار.