ديالى.. مجهولون يقتلون حارس معرض سيارات ويسرقون سيارة فاخرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بأن مجهولين قاموا بقتل حارس معرض سيارات وسرقة سيارة باهظة الثمن شمال غرب المحافظة.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادثة وقعت ليلاً، حيث تم العثور على جثة الحارس صباحًا عند موعد بدء عمل المعارض، وذلك في منطقة الهاشميات التابعة لناحية هبهب، شمال غرب بعقوبة.

وفضلا عن سرقة السيارة، بين المصدر، أنه تمت سرقة مبالغ مالية كانت موجودة في المكتب وجهاز الكاميرات، مما يزيد من تعقيد القضية ويدل على التخطيط المسبق للجريمة.

وأوضح المصدر أن السيارة المسروقة هي من نوع "نوم رام"، وأن الحارس الذي تم قتله من تولد عام 1977.