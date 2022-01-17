ديالى.. مجهولون يقتحمون حقل دواجن ويخطفون عاملين ويحرقون الدجاج

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الاثنين، بأن مسلحين مجهولين اقتحموا حقلًا للدواجن في المحافظة وخطفوا عاملين بعد حرق الدجاج وتخريب الحقل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مسلحين مجهولين اقتحموا، صباح اليوم، حقل دواجن منطقة دوره بناحية العبارة بقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، يعود لصاحبه (علوان حسن علوان العزاوي)".

واضاف المصدر، أن المسلحين قاموا بحرق الدجاج مع تخريب جدران الحقل،مشيراً إلى أن صاحب الحقل (علوان العزاوي) أبلغ السلطات الامنية بعدم تواجد عاملين في الحقل بعد الحادثة وهما عثمان سعد الجميلي، وعادل عطية الجميلي، يسكنان ناحية جلولاء".

وأشار المصدر، إلى ذهاب صاحب الحقل لتفقد حقله، حيث لم يجد العمالين، لافتاً إلى أن مصيرهما مجهولاً إذ لم يتم العثور عليهما داخل حقله.