ديالى .. مجهولون يضرمون النار بجامع ويكتبون على أحد جدرانه "لا للمدخلية" (فيديو)

شفق نيوز - ديالى

أفادت مصادر محلية في محافظة ديالى، يوم الأحد، بتعرض جامع قيد الإنشاء للحرق والتخريب في أطراف مدينة بعقوبة.

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن"جامعا قيد الإنشاء تعرض الى الحرق والتخريب من قبل مجهولين في أطراف مدينة بعقوبة".

وأضافت أن "عبارة (ارحلوا لامكان للمدخلية) تركت على احدى جدران الجامع"، لافتة الى أن "الأجهزة الامنية لم تصدر أي توضيح حول الحادثة".

وتعرض التيار المدخلي السلفي الى اتهامات مباشرة قبل عدة ايام بقتل الشيخ عبد الستار القرغولي، إمام وخطيب جامع كريم الناصر في منطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وتنتمي "المدخلية"، إلى تيار سلفي تأسس في السعودية على يد الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ويرتكز فكره على الطاعة المطلقة للحاكم ورفض المعارضة السياسية أو المسلحة.

ودخل هذا التيار العراق بعد العام 2003، مستفيداً من الفراغ الأمني، وبدأ يتمدد في المساجد والمراكز الدينية السنية، لا سيما في مناطق حزام بغداد وغرب العراق، بقيادة محلية أبرزها أبو منار العلمي، الذي حرّم قتال القوات الأمريكية مبرراً ذلك بـ "درء الفتنة"، وفقاً لتقارير إعلامية.

