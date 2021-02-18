ديالى.. كشف خيوط جريمة إحراق مواطن "حتى الموت"

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، يوم الخميس، ملابسات إحراق مواطن "حتى الموت" في قضاء خانقين.

وقال الشمري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "فور وقوع الحادث الاجرامي تم تشكيل فريق امني مختص من قسم مكافحة اجرام ديالى /شعبة مكافحة اجرام خانقين وقسم الشرطة في القضاء وتمكن الفريق من كشف غموض الجريمة بوقت قياسي خلال ساعات من استلام الاوراق التحقيقية استناداً الى معلومات استخبارية دقيقة وجمع الادلة التي اسهمت في إلقاء القبض على متهمين وهم رجل وزوجته بحجة قيام المجني عليه بالطعن بسمعة المتهمين".

واشار الشمري الى ان "المتهمين اعترفا بسكب مادة النفط الابيض على جسد المجني عليه وإضرام النار فيه حتى الموت"، مؤكداً ان "المتهمين في قبضة القانون وتم اكمال اجراءاتهما التحقيقية وكلمة الفصل للسلطة القضائية لينالوا جزائهم العادل".