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ديالى.. أكثر من 7000 عنصر امني يشاركون بخطة زيارة الاربعين

Category: أمـن

Date: 2021-09-21T11:11:51+0000
ديالى.. أكثر من 7000 عنصر امني يشاركون بخطة زيارة الاربعين

شفق نيوز/ تعمل الأجهزة الامنية في محافظة ديالى، على تأمين الزيارة الاربعينية في المحافظة بمشاركة أكثر من 7000 عنصر أمني.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز يوم الثلاثاء؛ إن "أكثر من 7000 عنصر امني شاركوا بخطة تأمين زيارة الاربعين وطرق الزائرين المشاة على امتداد الطريق الرابط بين مناطق ديالى ومحافظة بغداد"، مبينا ان "الخطة تتضمن نشر دوريات ثابتة ومتحركة ومفارز متابعة بالتنسيق مع صحة ديالى والدوائر الخدمية الاخرى".

واضاف ان "الاجهزة الامنية خصصت ممر رئيسي في طريق بغداد – كركوك للزائرين المشاة لحين انتهاء مراسيم الزيارة".

واشار المصدر؛ الى "وجود تنسيق منظم بين الاجهزة الامنية ومسؤولي المواكب والهيئات الحسينية الخدمية المنتشرة على طول الطريق الذي يربط ديالى ببغداد،  ورصد التحركات المشبوهة والنشاطات الاخرى البعيدة عن مراسيم اداء الزيارة".

ولفت المصدر؛ إلى أن "القيادات الأمنية دعت الزوار إلى  تطبيق تعليمات الأجهزة الأمنية حرفيا، وخاصة فيما يتعلق بتناول الأطعمة الغير معروفة المصدر والإبلاغ الفوري عن الأجسام الغريبة أينما وجدت  وعدم الاقتراب منها، كما تم تأمين خطوط هاتفية ساخنة للاتصال في حالات الطوارئ من أجل تقديم المساعدة".

وتنفذ قوات الامن في ديالى سنويا خطة تأمين الطرق الممتدة من ديالى الى حدود بغداد امام الزائرين المشاة المتجهين الى كربلاء لاداء زيارة  اربعينية الامام الحسين عليه السلام.

ولم تسجل ديالى منذ أكثر من 6 سنوات أي حوادث امنية على طريق بغداد – ديالى خلال زيارة الاربعين.

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