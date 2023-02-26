ديالى.. قوة امنية تحبط "دكة عشائرية" في منطقة الهجمات الدامية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى باحباط دكة عشائرية حاول تنفيذها مسلحون في منطقة البو بالي في اطراف قضاء الخالص.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "قوة من الجيش والحشد منع مسلحي عشائر قدموا من خارج ديالى لتنفيذ دكة عشائرية في قرية البو بالي التابعة لقضاء الخالص ردا على حادثة قرية الجيايلة التي خلفت 10 ضحايا ومصابين".

واكد المصدر؛ ان "قوات الأمن منعت المسلحين واجبرتهم على الانسحاب وانتشرت في محيط قرية البو بالي لتعزيز الحماية الأمنية".

وتسود قريتي البو بالي والجيايلة التابعتان لقضاء الخالص أجواء أمنية مشحونة بعد مجزرتين طالت القريتين وسط اتهامات بضلوع متورطين في الهجمات من سكان القريتين.