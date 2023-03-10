ديالى.. قوات "نخبة" من بغداد تعتقل شقيق برلماني وعشيرته تطالب بإطلاق سراحه

شفق نيوز/ أعلن اليوم في ديالى عن اعتقال شقيق النائب عن محافظة ديالى صلاح زيني، من قبل قوات "نخبة" مرسلة من بغداد الى المحافظة.

واعتقلت قوات النخبة التي دخلت ديالى اليوم (صباح زيني) شقيق النائب صلاح زيني.

وردا على ذلك نظمت قبيلة بني تميم وعدة عشائر أخرى تجمعا عشائريا في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة مطالبين بإطلاق سراح شقيق النائب فورا.

وخلال التجمع العشائري قال نجاح زيني وهو شقيق المعتقل صباح زيني في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان التجمع أقيم للمطالبة بإطلاق سراح شقيقه صباح زيني وإمهال الجهات المعنية حتى الساعات القادمة لإطلاق سراح شقيقه وجميع المعتقلين من ذوي ضحايا المجازر الإرهابية" التي وقعت في المقدادية مؤخرا.

إلى ذلك وخلال حضوره مجلس عزاء ضحايا مجزرة بني تميم في المقدادية زار النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي تجمع العشائر وتسلم مطالبهم للتواصل مع السلطات المعنية وإيجاد حلول لتلبية مطالب المجتمعين.

وصباح اليوم الجمعة، أفاد مصدر أمني في ديالى، باعتقال قوات خاصة من بغداد، عدد من "المطلوبين الخطرين" بعد مداهمة أوكارهم ومقارهم في مناطق عدة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "القوات الخاصة التي دخلت ديالى ليلة أمس بأمر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، شنت عمليات مداهمة وملاحقة لمطلوبين خطيرين في بعقوبة وقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة، مطاردين منذ سنوات بينهم قيادات وزعماء مجاميع مرتبطين بجهات متنفذة دون الكشف عن هوياتهم حتى الآن".

وبوقت سابق من فجر اليوم، دخلت قوات خاصة من بغداد إلى محافظة ديالى، لفرض الأمن والقانون واعتقال المطلوبين بتهم مختلفة، استناداً لأوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني.

وكان مصدر امني في ديالى افاد، الثلاثاء الماضي بارتفاع حصيلة الهجوم المزدوج في قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة إلى 8 ضحايا وثلاثة مصابين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم أودى 8 مدنيين بين اسرة كاملة مؤلفة من محام وزوجته وأطفاله الاثنين واصيب 3 اخرون، عندما استهدفت مسلحون عائلة ومنزل احد شيوخ العشائر تلاه انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة المحامي مع أسرته في منطقة (الشاخة) قرية "الهزينية" 6 كم جنوب المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.