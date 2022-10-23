ديالى.. قوات الأمن العراقية تلاحق "أدوات الموت" في ناحية ساخنة

شفق نيوز/ شنت قوات امنية مشتركة، يوم الاحد، عمليات تعقب وتفتيش واسعة في عدة قرى بناحية العبارة شمال شرق بعقوبة على خلفية الحوادث الإرهابية في مناطقها.

وقال مصدر أمني رفيع لوكالة شفق نيوز، ان "قوات من تشكيلات الشرطة المختلفة داهمت نحو 8 قرى في محيط العبارة وبساتينها لملاحقة مصادر إطلاق قذائف الهاون والاوكار المخفية لعناصر داعش لحماية المدنيين من الهجمات والتعرضات الليلية".

وأكد المصدر أن "العمليات حققت مضامينها المرسومة والتي تشمل تمشيط الأماكن المشبوهة والساخنة وتحصينها أمنيا وفتح قنوات اتصال ومراقبة مع الأهالي لاي تحركات او نشاطات إرهابية قبيل واثناء وقوعها لتفادي أي خسائر او إصابات بشرية".

وأشار الى "انفتاح مناطق العبارة على البساتين وامتداداتها الشاسعة منحت العناصر الإرهابية فرص التحرك وشن هجمات ليلية طالت المدنيين"، لافتا الى ان "الخطط والإجراءات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة حدت من الهجمات الإرهابية وحققت استقراراً نسبياً واضحاً".

وشهدت ناحية العبارة خلال الـ72 ساعة الماضية هجوماً مسلحاً استهدف منزلا لاحد التجار، تلته مواجهة واشتباك بين العناصر الأمنية والمهاجمين ما خلف قتيلين احدهما ضابط واصابة 3 اخرين، فيما تعرضت قرية السواعد في العبارة لهجوم بقذائف الهاون خلف مصابا واحدا مع أضرار مادية.

وتعد ناحية العبارة 15 كم شمال شرق بعقوبة من المناطق الساخنة والتي تشهد هجمات وحوادث أمنية مستمرة طيلة الأعوام الماضية نتيجة لطبيعتها الجغرافية الوعرة ومساحتها الشاسعة.