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ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون

Category: أمـن

Date: 2021-04-24T14:37:38+0000
ديالى.. قذائف تنهمر على ناحية زارها مسؤولون عراقيون

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم السبت، بسقوط 5 قذائف هاون على قريتين في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "مجهولين قصفوا قريتي بودجة وكصيبة شمال شرق العبارة (15 كم شمال شرق بعقوبة) بخمس قذائف هاون سقطت في اطراف المنازل دون اي اصابات او خسائر بشرية باستثناء اضرار مادية".

واضاف المصدر ان "قذائف الهاون انطلقت من اماكن مجهولة، وان قوات الامن تواصل عمليات التمشيط بحثا عن مصادر اطلاقها".

وكان مدير ناحية العبار شاكر مازن التميمي قد أفاد في وقت سابق السبت بوصول وفدين؛ أحدهما وزاري ضم وزراء الداخلية والصحة والاتصالات والامن الوطني والعمليات المشتركة، والثاني ضم برلمانيين إلى ناحية العبارة لتقديم واجب العزاء في ضحايا الهجوم في قرية "الجيزاني" في اطراف ناحية العبارة والذي خلف اكثر من 10 بين ضحية وجريح.

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