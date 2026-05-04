ديالى.. فتاة تُنهي حياتها شنقاً داخل منزلها في بعقوبة

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بأن فتاة متزوجة أقدمت على الانتحار داخل منزلها في أطراف مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الفتاة من مواليد 2010، أنهت حياتها شنقاً باستخدام ربطة عنق داخل منزلها.

وأشار إلى أن "المعلومات الأولية ترجّح أن الحادثة ناجمة عن مشاكل عائلية وزوجية، فضلاً عن ضغوط نفسية".

وأضاف المصدر أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث، وما إذا كان انتحاراً وفقاً لرواية ذوي الضحية أم جريمة جنائية".