ديالى.. فتاة تنهي حياتها بالرصاص والعثور على جثة رجل مفقود منذ نحو عام

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الاثنين، بانتحار فتاة ثلاثينية والعثور على جثة رجل فقد قبل اكثر من عام في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة ثلاثينية اقدمت على الانتحار باطلاق نار على انفيها في منطقة "الوندية" شمال ناحية السلام 25 كم شمال شرق بعقوبة".

واضاف ، أن "اسباب الحادث غامضة وربما تعود لمشاكل عائلية وان السلطات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث". واكدت منظمة مدنية في ديالى في وقت سابق لوكالة شفق نيوز" تسجيل اكثر من 40 محاولة وحالة انتحار في ديالى خلال العام الماضي 2020 لاسباب ودواع متعددة.

وفي حادث اخر افاد المصدر نفسه بـ"العثور على جثة رجل فُقد قبل اكثر من عام في اطراف بعقوبة".

وقال المصدر، إن "جثة المفقود عثر عليها في اطراف قضاء بعقوبة دون كشف اي تفاصيل اخرى فيما اكد ان السلطات الامنية تحقق بتفاصيل واسباب الحادثة".